ITAALIA REMONDIBLOGI | Ehitusluba on käes ja lammutus käib täies hoos

Võimalik, et kuskil hajaasustuses ja uuemate majadega käivad asjad teisiti, aga vanalinnas, kus on majad kaitse all, on kord sama karm nagu Eestiski - ise midagi teha ei tohi ning iga töö jaoks on vaja teha projekt, taotleda kohalikust omavalitsusest luba ning leida litsenseeritud tegija. Sellise meeskonna kokkupanek on omaette töö ning võttis aega terve aasta. Ka eelarve kasvas tänu sellele mõnevõrra suuremaks, sest tööd, mille tegemisega olime ise arvestanud, tuli lasta ikkagi kohalikel teha.