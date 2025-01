Kaheksa head nõuannet, kui plaanid kööki renoveerida

Pane paika eelarve

Enne kui hakkad oma unistuste kööki paberile joonistama, pane paika eelarve, ilma selleta pole mõtet planeerimise ja ammugi mitte remondiga alustada. Muidu võib juhtuda, et raha lõpeb poole peal otsa ja sa oled nii vanast kui ka uuest köögist ilma.

Remonditud köök peaks kestma palju aastaid ja kui esialgne eelarve näitab, et mitmed vajalikud muudatused jääksid köögis tegemata, on mõttekas kasutada remondilaenu, et see korraga ja mõistliku aja jooksul tehtud saaks. Hinnapakkumisi köögimööblile tasub võtta mitmest kohast, sest bnii võid kokku hoida sadu eurosid.

Tee eeltööd

Käi sisustussaitidel, vaata Pinterestis köögipilte ja kogu kokku lahendused või disainid, mis sulle meeldivad. Võib-olla satud sa mingi ägeda lahenduse otsa, mida saad kodus kasutada, aga mille peale sa poleks ise kunagi tulnud.

Mõned märksõnad köögitrendidest, mis hetkel köögimaailmas kirgi kütavad:

-Tume köögimööbel

- Kõrged maast laeni sahvrikapid

- Senisest suuremad köögisaared

- Naturaalne puit

Mõõda köök ära

Võta mõõdulint välja ja joonista paberile köögiplaan. Või arvutisse, kuidas soovid. Oluline on ruumist ülevaatlik pilt ette saada.

Mõtle käiguteedele

Ebamugav köögi paigutus on õudus kuubis. Ja selle muutmine on keerulisemast keerulisem. Sellepärast mõtle hoolega läbi, kuidas sa köögis liikuma hakkad, ja kui tundub, et miski ikkagi pole päris see, siis muuda plaani.

Kas kõikidele kokkadele jätkub ruumi?

Mitmekesi te tavaliselt kokkate? Kas kõigile jätkub tööpinda? Kas mahute üksteisest ilusti mööda?

Arvesta mugavuse ja funktsionaalsusega

Kas mugavam on kükitada, kui tahad alumisest kapist vahvliküpsetajat välja võtta, või sobiks kapi asemel väljatõmmatav sahtel paremini? Kui alustad planeerimisega varakult, on sul aega kõik sellised lahendused läbi mõelda. Planeeri oma kööki see, mis sul tegelikult vaja läheb ja mida sa suure tõenäosusega kasutama hakkad, mitte see, mida sa tahad niisama toreduse pärast.

Jäta võimalusel vesi ja kanalisatsioon endisele kohale