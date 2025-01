FOTOD | Elegantne kodu suurejoonelises Pariisi linnamajas

Elutoas on Jean Royère’i (maisonroyere.com) punane tugitool kõrvuti paari kreemvalge tugitooli ja suure halli sametiga kaetud diivaniga. Ristkülikukujuline puidust laud on Alexandre Nolli ja kohvilaud Francesco Balzano (francescobalzano.com) looming. Diivani kohal olev maal on Saksa abstraktse kunstniku Günther Förgi töö, puust tool on Prantsuse skulptori Alexandre Nolli teos ja kivist torso on Antiik-Rooma päritolu. Uksest paremal oleval seinal on Kreeka kunstniku Jannis Kounellise monokroomne kunstiteos.

FOTO: Greg Cox / Bureaux