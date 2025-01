Kuidas luua ajatu kodu, mis ei lähe moest? Nõu annavad sisearhitekt Margit Argus ja sisekujundaja Kadi Jair

„Kuigi köögi kivist töötasapind on paljude soov, on see hinna osas pigem luksus. Seetõttu eelistatakse täna rohkem komposiitmaterjale, sest need on ajas vastupidavamad ja neid on ka lihtne hooldada. Looduskivid, nagu marmor, on poorsed ja vajavad erilist hooldust, vahatamist ja impregneerimist. Kuid kaasaegsed komposiitmaterjalid ei vaja hooldust peaaegu üldse,“ selgitab sisearhitekt Margit Argus.