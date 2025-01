FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Kodu süda, kus hinnatakse head kunsti

Siin on üks meie konkursile laekunud köökidest, kus ei naudita mitte ainult kokakunsti. Avatud ruumis rullub lahti lugu, mille juhatab sisse Eesti kunstiklassik Richard Uutmaa oma teosega „Tormi eel“. Iilid kanduvad piki köögi tagaseina kuni lahtuvad taas galeriikoridoris kunstiks. Kahe kunstiseina vahele on planeeritud söögitegemise ala, mis on lahendatud modernses võtmes. Heleda ja tumeda kontraste täiendavad soojad puidutoonid. Köögi omaniku Merikese sõnul toimib elutoaga ühendatud avar köök suurepäraselt kodu südamena.