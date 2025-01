Kuidas valida ja paigutada mööblit katusealusesse ruumi, kus on kaldlagi?

Kuhu panna voodi?

Magamistoa sisustamisel kaldlagedega ruumis on voodi paigutus üks olulisemaid otsuseid. Kui madalama seina kõrgus võimaldab, on voodi kõige mõistlikum paigutada peatsiga madalama seina äärde, jättes toa kõrgema osa vabaks liikumiseks ja panipaikade jaoks. Lastevoodid saab hõlpsasti asetada pikuti madalama seina äärde, kui ruumi on vähe. Kui kaldlae osa on liiga madal, võiks kaaluda eritellimusel valmistatud madalamat voodit, et maksimeerida ruumi kasutust.

Katuseakende alla voodit siiski ei soovitata panna, sest suvel võib see olla maja kõige kuumem koht. Kui akende alla paigutamine on ainus võimalus, tasuks investeerida kvaliteetsetesse pimendavatesse ja soojust peegeldavatesse ruloodesse. Samuti võiks eelistada voodeid, millel on all sahtlid, et luua lisapanipaiku.

Kuidas võtta katuseakendest maksimum?

Katuseaknad lisavad ruumile valgust ja avarust, kuid nende all asuv sein jääb sageli kasutamata. Selle asemel, et sinna riiuleid või kappe paigaldada, võiks kaaluda akna alla hubase istumisala loomist. Pehme tugitool või kott-tool katuseakna all loob ideaalse koha lugemiseks või tähistaeva nautimiseks.

Kui kaldlae kõrgus lubab, võib akna alla paigutada ka kirjutuslaua, luues valgusküllase töö- või õppimisnurga. Kuna katuseakendest võib tulla liigselt päikesevalgust, tasub ka siin pimendavate ruloode peale mõelda, et töötamine ekraani taga oleks mugav.

Kuidas kasutada ära kaldus seinapinda?

Kaldus seinad piiravad panipaikade võimalusi, mistõttu on oluline iga sentimeetrit maksimaalselt ära kasutada. Parim lahendus on lasta eritellimusel valmistada sobiva suurusega kapp või riiulisüsteem, mis täidab kogu vaba ruumi ja vastab toa eripäradele. Alternatiiviks on mõõtu lõigatud kanduritel riiulid või mööbliseeriad, mille erinevad elemendid sobivad kokku ja loovad ühtse ilme.

Kuhu veel panipaiku lisada?