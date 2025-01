FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Pisike ja armas köök puupliidiga

Siin on üks meie konkursile laekunud köökidest, mis paistab silma nutika ruumikasutusega. Värskelt renoveeritud 12 ruutmeetrine köök on tavalisest väiksem - seega on ka kapid planeeritud laeni, et iga ruutsentimeeter maksimaaselt ära kasutada ja anda ruumi panipaikadele. Alles on jäetud vana puupliit, mis tekitab kargetel hommikutel eriti hubase tunde. Pliidi ja köögitasapinna seinal on kasutatud sama mustriga marmorjaid plaate, et tekiks ühtne stiil. „Ruum on küll väike, aga hindan, kui kõik on käe-jala juures,“ kirjeldab köögi omanik Egle oma mugavat kodu südant.