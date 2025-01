FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Harmooniline köök, kus kohtuvad modernne ja klassikaline stiil

Siin on üks meie konkursile laekunud modernne köök, millest õhkub ka ajatut elegantsi. Köögi omaniku sõnul ammutatigi inspiratsiooni „modern classic“ stiilist, mis kombineerib kaasaegset ja klassikalist. Sisekujundajana tegutsev Heidy Kallion ütleb tabavalt, et köögi sisekujundust luues oleks ta justkui püüdnud kokku kõlama panna orkestrit paljudest erinevates pillidest. Heidy sõnul on ta köögiga väga rahul ja sellest köögist sai tõesti loodud kodu süda. „Unistasin juba mõnda aega võimalusest katsetada sisekujunduses kõrgeid kappe, mis praktilisel moel annavad väga palju hoiuruumi juurde, teisalt aga loovad suursuguse ja avara mulje. Kolme meetri kõrguseni ulatuvates ülemistes köögikappides hoiame selliseid nõusid ja klaase, mis ei leia igapäevaselt kasutust,“ lisab Heidy.

Teine disainielement, millega köögi kujunduses prooviti mängida, on erinevate metallide ja kappide viimistluse miksimine. Nii saigi meie köök kolmes viimistlusesvariandis : alumised kapid on heleda tamme tooni, ülemised kapid valged ning köögisaar antratsiiditooni. Metallide koosluses esinevad matt must ja harjatud kuld. Köögikappide metallist käepidemed said lausa nelja erineva disaini kombinatsioonina: kitsamad mustad käepidemed, laiemad mustad käepidemed, kuldsed ümarad nupud ning mustad ümarad nupud.