Millised on alanud aasta suurimad kodusisustustrendid?

IKEA sisekujundusosakonna juht Brita Mikvere sõnul oleme kõik pidevas muutumises. „Mõni muutus on suur, mõni väike, ja igaüks tajub neid erinevalt. Ka meie kodud muutuvad, kuid nende tähendus jääb samaks. Kodu on koht, kus olla lähedastega, olla üksi, puhata, töötada ja ennast arendada,“ selgitas Mikvere. „Kui palusime koduse elu uuringu* jaoks oma unistuste kodu kirjeldada, vastas 47% Eesti elanikest, et eelkõige peab see olema rahulik koht, kus saab välismaailma virrvarrist kõrvale astuda, jõudu koguda ja lõõgastuda. Samuti pidas üle kolmandiku vastajatest kodu äärmiselt oluliseks vaimse heaolu seisukohast. See peegeldub ka alanud aasta sisekujundustrendides, mis tähendab, et teistest enam huvitavad inimesi lõõgastumisvõimalused, maalähedased toonid, ümardatud nurgad, looduslikud materjalid ja nutikad tooted, mis aitavad kodus korda ja puhtust hoida.“