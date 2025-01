Neli ideed, kuidas muuta häiriv mööbliese vähese vaevaga ilusaks

Oled juba pikemat aega kimpus mööbliesemega, mis riivab sinu silma ja millest on samal ajal raske vabaneda. Võimalik, et sa pole lihtsalt midagi paremat asemele leidnud või on hoopis sinu partner see, kes ei luba tüütust mööblitükist vabaneda. Enne kui lootusetusest asjale käega lööd, vaata — äkki õnnestub nende lihtsate trikkide abil häiriv sisustuselement sümpaatseks või koguni ägedaks muuta?