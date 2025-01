FOTOD | Pisike kodu, kus kööki ja magamistuba eraldab stiilne klaassein

50 ruutmeetril paiknevas korteris on kaks tuba — mõnusalt avar ja ruumikas elutuba ning pisike magamistuba, mida eraldab köögist vaid õhuke klaassein. Sellisel põneval lahendusel on ka omajagu plusse — nii satub kööki rohkem valgust ja ka hommikukohvi voodisse toomine on imelihtne!