FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Avar köök, mida täiendavad rõõmsad roosad aktsendid

Esimene konkursile laekunud köök paistab silma harmoonilise koloriidi ja hea ruumikasutusega - köögist leiab suuri sahtleid, mis mahutavad palju. Et laed on kolme meetri kõrgused ja ülemistest kappidest oleks keerukas asju kätte saada, siis ei leia siit ka seinakappe. Selline ruumikasutus annab köögile avarama ja õhulisema mulje. Mahedas koloriidis interjöörile ja köögimööblile lisavad värvikama aktsendi roosad elemendid. Selle kauni köögi omanikud armastavad väga küpsetamist ning seetõttu planeeriti ruumi keskmesse suur köögisaar, kus on mugav nii toitu valmistada kui ka hiljem serveerida.