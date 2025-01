Millised on 2025. aasta trendivärvid sisekujunduses?

Tikkurila kuulutas oma aasta värviks rahuliku ja sametise sinise (N348 Nocturne) . Tumesinine Nocturne on ideaalne värvitoon, millega luua rahulikke interjööre ja leida sisemist tasakaalu. Pidevalt muutlikus ja ebakindlas maailmas on ju kodu koht, mis pakub meelerahu ning sume sinine sobib selleks ideaalselt. Nocturne pakub ideaalset tausta lõõgastumiseks ja mõtisklemiseks ning seda sõnumit peegeldab hästi ka kontseptsiooni tunnuslause „rahu sinus eneses“.

Sametine sinine loob maagilise atmosfääri ning kui seda kasutada nii seintel kui lagedel, muudab see ruumi avaraks ja piirituks. Aktsentvärvina annab see sinine toon ruumile sügavust ja rafineeritust. Värvi külluslikkus lisab luksust ja elegantsi.

Aasta värvi võib kasutada nii põhivärvi kui aktsendina. Kuigi siniseid toone on traditsiooniliselt kasutatud rohkem magamistubades, siis lööb see hea meeleolu ka mujal. Meditatiivne sinine mõjub igas ruumis ajatult ning kuigi tegu on 2025. trendivärviga, siis ei ole see kindlasti toon, mis jääb ühekordseks sähvatuseks. Loodame rahulikke siniseid tervitada interjööris ka aastaid hiljem!