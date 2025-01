Millal on vaja päikesepargile ehitusprojekti, ehitus- ja kasutusluba?

Millal on vaja kasutusluba?

Kui hoonel puudub kasutusluba, siis õiguslikus mõttes on tegemist pooleli oleva ehitisega. Hoonele võib päikesepaneele paigaldada ilma hoone kasutusloata, kui hoone projekti seletuskirjas on lause, et katusele kavandatakse paigaldada päikesepaneelid ja seda lahendatakse eraldi projektiga. Sellisel juhul ei ole vaja ka eraldi kooskõlastust kohaliku omavalitsusega. Päikeseelektrijaama projekt, mille alusel ehitati, ja teostusjoonised edastatakse tellijale, kes tegeleb kasutusloa hankimisega tervele hoonele, sh päikeseelektrijaamale.

Millal on vaja ehitusteatist või ehitusluba?

Kui aga hoone on juba ehitatud ja toimub rekonstrueerimine või on tegemist uue hoonega, kus ehitusprojektis ei ole päikesepaneelide paigaldust mainitud, siis tuleb eraldi ehitusteatis/ -luba taotleda. Sellisel juhul kasutusluba päikeseelektrijaama ehituseks tuleb taotleda ainult siis, kui hoonele on see juba kätte saadud.