TASUB TEADA | Mida tohib libeduse tõrjeks maha puistada ja mida kindlasti kasutada ei tohi?

Esimene väga hea nipp on regulaarne lumekoristus ning seejärel sissesõidu- ja kõnnitee puhastamine lumeharjaga. See aitab vähendada kinnitallatud lume hulka, mis on üks libeduse tekitajatest. Kui lumi aga ära sulab ja seejärel uuesti külmub, ei aita enam lumelabidas ega -hari.

Sool on ammusest ajast teada-tuntud libedustõrje vahend, mida kasutatakse teeolude parandamiseks ka maanteedel. Sool sulatab lund ja jääd. Olete kindlasti märganud, et meri jäätub tunduvalt aeglasemalt kui näiteks järv. Põhjus peitub soolas — mida rohkem soola, seda aeglasemalt vesi jäätub. Teele puistatud sool sulab ja muudab teepinnal oleva lume/jää soolalahuseks. Mida rohkem soola puistatakse, seda külmema ilmaga saab jääd sulatada. Ettevaatlik tasub olla unikivide ja muude nõrgemate pindadega, mida sool kahjustada võib. Samuti võib sool liig teha ümbritsevale taimestikule. Kuigi sool on efektiivne vahend, kipub see rikkuma jalanõusid ja teeb häda lemmikloomade käppadele. Seega tasuks võimalusel soola asemel kasutada mõnda leebemat vahendit - näiteks graniitkillustikku.

Kauplustest leiab ka mitmesuguseid jääsulatajaid, mille põhikomponendiks on kaltsiumkloriid. Selle ülesanne on sulatada jääd ja lund. Kokkupuutel jääga toimub sulataja ja jää vahel eksotermiline reaktsioon, mis tähendab, et jääsulataja eraldab soojust. Lisaks treppidelt ja kõnniteedelt saab lumesulatajaga puhtaks ka vihmaveerennid, mida muu vahendiga on üpriski keerukas juba jäätunud lumest puhastada. Jääsulataja ja soola kasutamisel tuleb meeles pidada, et need on tulemuslikud vaid õhukese jääkihi korral. Kui jää paksus on 5 cm või rohkem, lahjeneb puistatud materjal sedavõrd palju, et ei sulata jääd teepinnani. Sel juhul tasub abiks võtta väikseteraline killustik.