Hallitus tapeedi või laepaneelide taga võib jääda märkamatuks - kümme üllatavat kohta kodus, kus hallitusseen end peita võib

Lisaks sellele, et hallitus näeb inetu välja, võib see tervisele tõsist ohtu kujutada. Hallitusseened võivad põhjustada ninakinnisust, ärritada kurku ja tekitada köha või vilinat hingamisel ning mõnel puhul ka nahalöövet või silmapõletikku. Eriti vastuvõtlikud on hallituse mõjule allergikud või teatud hingamisteede haigusi põdevad inimesed.

Asja muudab eriti keeruliseks see, et hallitus võib peita end paikades, kus sa seda kahtlustadagi ei oska. Siin on mõned kohad kodus, millel selles plaanis kindlasti silm peal hoida tasuks.

Kraanikausi alla jääv ruum

Hallitus tunneb end eriti mõnusalt soojades, niisketes ja hämarates paikades ja nii on köögivalamu või vannitoa kraanikausi alla jääv ruum üks tõenäolisemaid kohti, kust seda leida võib. Kontrolli, et valamu alla jäävasse kappi poleks kogunenud niiskust, et torudest ei lekiks vett ning pühi hallituse leviku tõkestamiseks kraanikausi alla jääva kapi seinad üle valgendi- või vesinikperoksiidipõhise puhastusvahendiga. Muudki kriitilised kohad, kuhu niiskus võib koguneda, tuleks köögis ja vannitoas üle vaadata.

Hambaharjatopsik

Klaasist või keraamiline hambaharjatopsik vannitoa kraanikausi serval on hambaharjade hoidmiseks mugav ja käepärane paik. Kuid tingituna hambaharja otsast nirisevale niiskusele on see ideaalne elukeskkond ka hallitusele. Hallituse tekke vältimiseks loputa ja kuivata hambaharjatopsikut regulaarselt.

Mänguasjad

Väikesed lapsed armastavad kõike suhu toppida ja nii kipuvad nende mänguasjad kiiresti ilaseks ja määrdunuks muutuma. Bakterid ja niiskus kogunevad isegi kõvadele kummist ja plastist mänguasjadele, mis muudab need hallituse tekkele äärmiselt altiks. Seda aitab vältida mänguasjade regulaarne pesumasinas või nõudepesumasinas pesemine.

Jalamatt