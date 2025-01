Mida teha kui õhksoojumpump on jääs või ei puhu enam sooja?

Õhksoojuspumba jäätumises ei ole iseenesest midagi ebatavaliset - juhtub see enamasti siis, kui õues on väga madalad temperatuurid ja õhksoojuspump on intensiivselt töötanud. Õhksoojuspumba väline osa võib jäätuda või selle alla võib tekkida jää, kuna talvel töötab seade tekkiva jää sulatamiseks sularežiimil, mille tagajärjel tekib vesi, mis külma ilmaga ära jäätub. Seetõttu on oluline, et õhksoojuspump oleks paigaldatud õigesti. Kui seadme välisosa on paigaldatud viltu, siis võib tekkida olukord, kus sulaveel ei ole kuhugi voolata ja see jäätub seadmel. Kui selline probleem kipub esinema, tähendab, et soojuspumba väline osa tuleks uuesti paigaldada. Omavoliliselt seadet paigaldades ei pruugi arvestused õiged olla ning seetõttu on parem lasta seade paigaldada spetsialistil.