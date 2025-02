Põhjused, miks paljude jaoks on magamiseks parim just jäik madrats

Neli põhjust, miks jäigad Sleepzi madratsid on sulle parim valik

1. Jäik madrats toetab selga

Jäigad madratsid, nagu Sleepz Standard Coco kollektsiooni madratsid, pakuvad lülisambale olulist tuge. See on eriti vajalik inimestele, keda kimbutab alaseljavalu või skolioos. Jäik madrats aitab seljal pikaliasendis lõdvestuda ja vähendab survet kohtadele, kus võivad valuaistingud tekkida. See omakorda vähendab öiseid valusid ja parandab unekvaliteeti.

Näiteks jäik vedrumadrats Standard Coco ühendab kookose vahekihiga jäikuse ja viietsoonilise pocket-vedrusüsteemi, mis toetab keha vastavalt selle raskusele ja kujule. Madrats on allergiavaba ja vastab Öko-Tex 100 standardile, mis teeb selle sobivaks ka tundlikuma nahaga inimestele. Madrats sobib ka ülekaalulistele, kuna jäik madrats jaotab kehakaalu ühtlasemalt. See on oluline, kui keha vajab lisatuge.

2. Jäik madrats tagab parema vereringe

Pehme madrats võib põhjustada kehaasendi, mis halvendab vereringet ja võib viia jalgade või käte „suremiseni“. Näiteks jäik kattemadrats Standard Coco Sleepz hoiab kehaasendi stabiilsena ja aitab vältida survet veresoontele. Tulemuseks on parem vereringe ja vähem öiseid ärkamisi. Kookosplaat on valmistatud kookospähklikiududest, mis on taastuv ja keskkonnasäästlik materjal.

3. Jäik madrats tagab parema magamisasendi

Vale madrats võib kaasa tuua ka vale magamisasendi. Jäik madrats aitab hoida õiget kehahoiakut nii selili, külili kui ka kõhuli magades. See vähendab pikaajalisest valest asendist tingitud terviseprobleeme, nagu kaela- või peavalu. Kookoskiud võimaldavad õhul vabalt ringelda, mis hoiab madratsi kuivana ja reguleerib temperatuuri.

4. Jäik madrats on vastupidav ja kergesti hooldatav