Levinud vead, mida diivani valikul tegema kiputakse

Mõtle järele ja mõõda hoolikalt elutuba üle. Mööblikauplused on avarad ja seal tunduvad kõik mööbliesemed mõnusalt parajad, ent kui sa pärast ei saa enam diivanil istudes mugavalt jalgu sirutada või läheb keerukaks diivani ja seina vahelt läbisaamine, saad aru, et oled mõõtmisega veidi mööda pannud. Siin kehtib reegel „9 korda mõõda, 1 kord lõika“ ehk hea variant oleks kleepida põrandale paberteip valitud diivani mõõtudega ja teha otsus selle järgi.

Kui lähed kauplusesse teadmisega, et sul on tarvis suurt ja mugavat L-kujulist diivanit, kuhu kogu pere mahuks, siis vaatagi just selliseid. Valik on aga hämmastav ka näiteks minimalistlike kirevates toonides ja modernsete sohvade seas ning praktilisele meelele tuginedes võib hoopis silma jääda soodsama hinnaga diivanvoodi, mille juurde sobivad pealtnäha mõnusad tumbad.