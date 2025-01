RENOVEERIMISVEAD | Akende vale paigaldus võib rikkuda uutesse akendesse tehtud investeeringu

Eramajade puhul on levinud see, et omanikud küsivad hinnapakkumist nii akende tootmisele kui paigaldusele, kuid otsustavad lõpuks siiski paigaldustööd ise ära teha. Nii võib sellest küll saada esialgu märkimisväärse rahalise võidu, kuid valedest töövõtetest ja kehvast tihendamisest tingitud probleemid võivad hiljem valusalt kätte maksta. Lisaks ei kehti ise paigaldamise korral uute akende paigaldusele ka tootja garantii.

Teadus-arendusprojekt LIFE IP BuildESTi raames valminud „Akende paigaldus, tihendamine ja teipimine“ veakaart näitab, et üks levinumaid ehitusvigu, mida kodumaja renoveerimisel tehakse, on seotud just akende ebakorrektse paigalduse ja tihendamisega, mis nullib sageli ka kõige kvaliteetsemate uute akende eelised. Artikkel heidab valgust olulisele teemale, pakkudes praktilisi nõuandeid, kuidas tagada akende paigaldamisel parim tulemus ja vältida kulukaid vigu.

Eraldi paigaldusraamide ehitamisel tuleb jälgida et raami sisemõõdud oleksid ca 30…40mm võrra suuremad tellitud akna välismõõtudest. Niimoodi tagatakse akna perimeetris 15…20mm laiune paigaldusvahe. „Sageli on vana maja puhul keeruline enne vanade viimistlusmaterjalide eemaldamist ette teada, kui suur on täpselt ehituslik ava ning kui suure saab teha soojustuse kihti jääva paigaldusraami. Sel juhul on variant ka akna tootjaga kokku leppida nii, et nad broneerivad varakult akende tootmise teatud nädalasse ning kui vana fassaad on eemaldatud ja akna paigaldusraamid ehitatud, täpsustab omanik akende lõplikud mõõdud kokkulepitud kuupäevaks vahetult enne tootmist“ annab insener head nõu.

Paigaldusvahe tihendamine

Akna külmasilla vähendamisel on oluline osa ka paigaldusvahe tihendamisel. „Ajalooliselt on aknaid tihendatud taku, linakiudude ja muude orgaaniliste tihendusmaterjalidega. Neid materjale võib ka tänapäeval julgesti kasutada ning muinsuskaitsealuste hoonete puhul on see sageli ka nõutav, kuid üldiselt on tänapäeval rohkem levinud montaaživahu kasutamine“ selgitab Talvik, kuid toonitab, et vahtu on vaja kindlasti kaitsta UV-kiirguse ja niiskuse eest. „Lisaks tuleb mõelda sellele, et vaht võib vananedes akna või paigaldusraami küljest lahti tulla ning muutuda õhku lekkivaks, mistõttu on vajalik vahu ümbrus teipida seestpoolt õhu- ja aurutõkketeibiga ning väljastpoolt tuuletõkke teibiga“ täpsustab ekspert. Ajaloolised orgaanilised tihendusmaterjalid on samuti õhku läbilaskvad.

Tihendamise puhul on oluline see et paigaldusvahe peab olema kogu ulatuses vahuga täidetud. „Reeglina tuleb vahutamist teostada vähemalt kaks ringi, üks seest ning teine väljast. Kui näiteks teise korruse akende paigaldamise ajal ei ole võimalik väljastpoolt ligi saada, tuleb täiendav tihendamine teostada esimesel võimalusel pärast fassaadi tellingute paigaldamist“ täpsustab Talvik.

Teipimine