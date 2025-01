FOTOD | Noorele perele loodud põhjamaises kodus on kõlama pandud mahedad värvid ja soojad puidunoodid

130 ruutmeetril paiknevas elamus on suurt rõhku pandud funktsionaalsusele, mida toetab spetsiaalselt ruumi eripäraga arvestav eritellimusmööbel. Kogu integreeritud mööbel on tehtud jooniste järgi eritellimusel ning erilahendusi leiab mujalgi. Näiteks on elutoa keskmes olev diivan kohandatud spetsiaalselt pere soovidele vastavaks ning saanud põneva U-kujulise vormi. Põhjamaade kontekstis haruldaselt koloriitne TV-kompositsioon on tellitud Itaaliast.