RENOVEERIMISVEAD | Välisfassaadi soojustamine – kuidas vältida levinud vigu ja tagada lahenduse pikaealisus?

Elamu väljast soojustamisi tehakse päris sageli samm-sammult. Nii võib juhtuda, et kui seina lisasoojustamiseni jõutakse, on majal vahetatud juba katus, kuid katusevahetuse käigus ei ole pikendatud räästast, sest ei ole mõeldud sellele, et järgmises etapis, kui tahetakse seina lisasoojustada, muutub sein 20-30 cm paksemaks. „Soojustus ei pruugi nüüd enam räästa alla ära mahtuda või kui ka mahub, siis ei ole räästas enam piisava pikkusega, et pakkuda seinale piisavalt kaitset ilmastiku (nii vihma kui päikese) eest. Siis ei pruugi soe „kasukas“ majale enam selga mahtuda ning piirduma peab pelgalt „pintsakuga““ toob ekspert riskikohad välja.

Puitmajade puhul on oluline kasutada soojustusmaterjale, mis lasevad veeauru läbi. „Ei tohi kasutada veeaurutihedaid materjale, nagu suletud pooridega PUR-vaht või vahtplast (EPS), kuna need on veeauru-tihedad ning loovad soodsad tingimused niiskuse akumuleerumiseks puidu pinnal ja suurendavad riske nii hallituse kui mädaniku tekkeks“ selgitab Alev ning lisab, et avatud pooridega PUR-vahtude soojuserijuhtivus on küll mineraalvilladega võrreldav, kuid praktika on näidanud, et kogu karkassi vahet ei täideta vahuga ühtlaselt, vaid välispind on ebatasane ja karkassi vahe võib jääda kuni 5 cm sügavuselt täitmata. See tähendab, et vahuga teostatud soojustuskiht on keskmiselt õhem kui sama puitkarkassi vahet ühtlaselt täitev villakiht. Lisaks on vajalik avatud pooridega vahu katmine tuuletõkkega, seega kaob ka üks tehnoloogiline eelis võrreldes villamaterjalidega.