Kas päikesepaneelid toodavad elektrit ka talvel ja kas lume puhastamine on vajalik?

Päikesepaneelide fotogalvaaniline (PV) tehnoloogia suudab külmemal ajal päikesevalgust tõhusamalt energiaks muundada. Lisaks sellele peegeldab lumi täiendavalt päikesevalgust päikesepaneelidele, suurendades süsteemi võimet toota energiat igal päeval. Nii võib juhtuda, et külmadega, kuid piisava päikesevalgusega päevadel võivad päikesepaneelide väljastatav võimsus olla hetkeliselt isegi suurem kui nende nimivõimsus. Samas, kuna talvisel ajal on päikepaisteliste tundide arv päevas väiksem kui suvel, siis päevane kogutootlikkus on ikkagi palju väiksem kui suvisel ajal.

Tõsi on aga, et kui päikesepaneel on lumega kaetud, siis elektrit ei toodeta. Päikesepaneelid kipuvad aga üsna hästi lund ära hoidma – paneelid ise neelavad nii päikese soojust kui ka valgust, kui need on paigaldatud päikese suunas ja õige kaldenurgaga. Kõrge paigaldusnurgaga paneelid suudavad vähese lumekirme sulatada isegi kuni -10 kraadi juures. Eeldusel et päike paistab.

Kas peaksin katuselt ja päikesepaneelidelt talvel lume ära koristama?

Kui teie katus ja päikesepaneelid kattuvad talvel lumega, siis ei ole vajadust lund päikesepaneelidelt koristama hakata. Kui päikesepaneelid on paigaldatud korrektselt järgides enne paigaldamist tehtud koormusarvutusi, siis üldjuhul peavad nad vastu nii tugevale tuulele, lumesajule kui raskematele ilmastikutingimustele. Soovitud kasu asemel võite kogemata hoopis kahju teha, kriipides päikesepaneeli või tekitades sellele mõrasid.

Lumekoristust tasuks kaaluda eriti lumerohketel talvedel, siis kui võib tekkida olukord, kus kevadisel ajal läbivettinud lume -ja jääkamakas võib paneelilt maha libiseda. Võib juhtuda, et lumetõke ei suuda nii suurt massi kinni hoida. Teiseks ohuks on võimalus, et jää lõhub liikuma hakates päikesepaneelide alumise raami tõmmates selle klaasi küljest lahti. Igal juhul tasub olla ettevaatlik ja vajadusel konsulteerida spetsialistiga, enne kui suurem lumepuhastus ette võtta.