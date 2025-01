HEA TEADA | 25 toimivat nippi, kuidas elektrikuludelt märkimisväärselt säästa

Elekter on üle mõistuse kallis ja majapidamisi, mida hinnatõus puudutanud ei ole, on väga vähe. Need, kes elektriga kütavad, on esimeste talvekuudega kätte saanud kindlasti kopsakad küttearved ning mure pikkade talvekuude tarbimise üle on igati mõistetav. Leidub terve rida rohkem ja vähem toimivaid nippe, kuidas oma tarbimist reguleerida. Kui kõiki neid korraga rakendada, võib olla tulu kuu lõikes üsnagi tuntav.