Häid nippe, kuidas suurema vaevata tapeeti eemaldada

Selle tööriista põhimõte on teha tapeeti palju imepisikesi auke, mis aitavad järgnevate etappide käigus vedelikul kergemini tapeedi alla pääseda. Töö perforeerimisrulliga on iseenesest väga lihtne, kuid rullimisel peaks vältima liigse jõu kasutamist ja rulli vaid õrnalt vastu seina hoides mööda tapeeti libistama. Liiga tugeval rullimisel tekib oht, et kahjustatakse tapeedi tagust seina.

Enne tapeedieemaldustöödega alustamist võiksid esmalt ühes nurgas katsetada, kui kergesti tapeet maha hakkab kooruma. Näiteks, kui tapeet on kaua seinas olnud või on seda seinas mitu kihti, on selle eemaldamine reeglina raskem. Selleks, et ka järgmine etapp ladusalt kulgeks, kasuta seinal spetsiaalset tapeedieemalduse tööriista – perforeerimisrulli ja rulli sellega tapeet üle.

Tapeedi eemaldamise käigus tuleb arvestada, et kogu vana viimistlusmaterjal ja liim leiab eemaldamise protsessi käigus oma tee põrandale, ning töö käigus tuleb kasutada ka vedelikke., seega on mõistlik tuba õnnetuste vältimiseks enne tööga alustamist hoolikalt ette valmistada. Eemalda toast kõik üleliigne - väiksemad asjad ja liigutatav mööbel. Suuremad esemed lükka seina äärest eemale ja kõik, mille määrdumist kardad kata kile või linadega. Veendu, et sul oleks seina ääres töötamiseks piisavalt ruumi.

Õigeid võtteid teadmata, võib tegemist olla isegi niivõrd keerulise ülesandega, et teist korda üritatakse seda tööd iga hinna eest vältida ja vana tapeet pigem tapeeditakse või värvitakse üle. Selliselt ei saa aga lõpptulemus kunagi nii ilus olema, kui see oleks puhta seina viimistlemisel. Tegelikult ei ole aga tapeedi eemaldamise juures midagi hirmsat ega ülejõukäivat. Kasutada tuleb vaid õigeid töövahendeid ja -võtteid.

Spetsiaalseid tapeedieemaldeid on meie kaubandusvõrgus laialdaselt saadaval, nii valmis kujul, kui ka kontsentraatidena. Kuna valmislahused on enamasti kallimad, siis võid suure tõenäosusega otsustada soetada endale kontsentraadi. Kontsentraadi peaksid aga kodus enne kasutamist vastavalt juhendile veega lahustama. Selleks vajad sobivas mõõdus puhast ämbrit, mõõtenõud ja midagi, millega oma lahus kokku segada.

Kui oled oma kodus igasuguse tööstusliku keemia kasutamise vastu, siis alternatiivina võid teha ise segu äädikast ja kuumast veest, neid 1:1 kokku segades. Saadud segu ei pruugi olla nii tõhus, kui spetsiaalsed poetooted, kuid täidab lõppkokkuvõttes ikkagi oma eesmärki.

Kanna tapeedieemaldi seinale

Järgmisena pead valmis eemaldi tapeedile kandma. Võid selleks kasutada tavalist svammi, kuid kui sein on suurem, siis on mugavam kasutada pritsipudelit, veel parem, kui sellele on lisatud pump, mille abil saab pudelisse surve tekitada. Kui sul on olemas pihusti, mida kasutad aias, siis võid vabalt ka seda kasutada, sest tapeedieemaldi ei ummista pudelit ära.

Eemaldit tapeedile kandes tuleb jälgida, et niisutad ühtlaselt ära kogu seinakattematerjali, nii et see on parajalt niiske, kuid väldid samas selle liigset üleujutamist, sest nii võid jällegi kahjustada tapeedi tagust seina. Seejärel tuleks lasta eemaldil 10-15 minutit mõjuda, mille jooksul peaks see jõudma tapeedi alla. Kui töötad üksinda, siis ära võta korraga ette liiga suurt ala, sest vastasel juhul jõuab osa tapeeti enne eemaldamist uuesti ära kuivada ja pead niisutamise etappi kordama.

Kraabi tapeet seinalt maha

Kui eemaldi on saanud piisavalt kaua seinal olla, on aeg hakata tapeeti seinalt maha kraapima. Selleks tööks võid kasutada spetsiaalset tapeedieemaldamise labidat või töötada juba olemasoleva pahtlilabidaga. Vali välja tapeedipaani nurk, millest soovid alustada ja suru labidaga õrnalt selle nurgaosa ülesse. Seejärel suru labidat ühtlase survega 45 kraadi nurga all tapeedi alla. Kui tapeedieemaldi on oma töö teinud peaks tapeet kergesti seinalt maha tulema, kuid kui tunned, et tapeet hoiab ikka veel tugevalt seinast kinni, siis kanna sellele veel eemaldusvahendit ning lase sellel paar lisaminutit toimida. Seejärel korda tegevust.

Alternatiivne võimalus – tapeediauruti

Kui sulle tundus, et eelnevalt kirjeldatud tööprotsess tapeedieemaldus lahusega nõuab liiga palju mässamist, siis heaks alternatiiviks on tapeediauruti kasutamine, mille saad rentida mõnest tööriistalaenutusest. Tapeediaurutisse tuleb enne tööga alustamist lisada vaid puhast vett ja kui masin on selle üles jõudnud soojendada, saad alustada tapeedi eemaldamisega. Selleks pead auruti otsas olevat niiske padjaga tapeedi üle käima, hoides seda igas punktis 10-15 sek. Seejärel saad eemalduslabida abil hakata tapeeti eemaldama samal viisil nagu tapeedieemaldit kasutades. Vajadusel tuleb tõrksa tapeediga ka aurutit kasutades protsessi korrata, seega töötada tasub paan-paani haaval, et tapeet vahepeal ära ei jõuaks kuivada.

Allikas: Hange.ee

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada