FOTOD JA VIDEO | Ühe euroga Itaaliasse maja ostnud naine lasi selle ulmelise summa eest korda teha

Ühe euro majade projekt on olnud hääbuvates Itaalia külapiirkondades üpriski menukas. Pigem on sellest suurepärasest võimalusest haaranud kinni Itaalia elust unistavad välismaalased kui kohalikud, kes on rahvast tühjaks voolanud piirkondadesse raha paigutamisel märksa ettevaatlikumad, kui oma elu unistust täide viivad britid või ameeriklased. Ja eks tühjaks jäänud külakeste hõredas asustuses on ka omad põhjused. Väikestes asulates on suur tööpuudus ning nii sobivadki väheasustatud kohad ideaalselt välismaalastele suvekodudeks, kus oma puhkused veeta.