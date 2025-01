Kas alla 80 000 euro eest leiab pealinnast ilusa renoveeritud kodu? Viis stiilset valikut

Kogu korter on sisekujundaja käe all valminud ning vaatamata vähestele ruutmeetritele sisustatud funktsionaalselt ja stiilselt. Kõrge lagi annab avarust ja suured aknad valgusküllasust, ruumi pikendab pisike rõdu. Mõeldud on ka mugavusele ja panipaikadele. Korteris on mahukate kappidega köök ja päris voodi, et ei peaks diivanil magama, köögi kõrvalt aga leiab garderoobikapi. Majaelanike kasutuses on suur pesumasinate ja kuivatitega pesuruum, et säästa ruumi korteri sees.