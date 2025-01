Soovitused, kuidas valida koju söögilauda

Milline söögilaud valida?

Teadagi on söögilaudade valik äärmiselt suur ja seetõttu võib olla sobiva mööblieseme leidmine keeruline. Selleks, et saaksid valida endale sobiva mööbli, tutvustame sulle, millised on peamised söögilaua valikud ja millistel juhtudel ühte või teist eelistada.

Ümmargused söögilauad on tänu kujule ruumisäästlikumad kui kandilised söögilauad. Selline söögilaud on ideaalne nii väiksesse kööki või köök-elutuppa, aga ka suurde ruumi. Viimase jaoks tuleb lihtsalt valida suurema läbimõõduga laud.

Kandilisi söögilaudasid on nii ruudukujulisi kui ka ristkülikukujulisi. Kui sul on suur ruum, kuhu soovid söögilauda asetada ja sul on suur pere või võõrustad tihti palju külalisi, siis vali piklik laud. Piklikud lauad mahutavad palju inimesi ja sobivad hästi suure toa sisustamiseks. Väikesed ruudukujulised lauad sobivad väikestesse korteritesse, näiteks stuudiokorteritesse, kus on kõik toad, nii magamistuba, elutuba kui ka köök ühes ruumis.

Lahtikäivad söögilaud on väga heaks valikuks igasugusesse ruumi, kus pole igapäevaselt suurt lauda tarvis, aga kui külalised saabuvad, tekib kohe ka vajadus suurema laua järele.

Kõrged söögilauad leiavad tihtipeale kasutust köökides või ruumides, millel on kõrged laed ja madalad aknad. Nende laudade juurde on oluline valida ka kõrged toolid, näiteks baaripukid .

Kuhu söögilaud paigutada?

Söögilaud võib olla osa nii köögist, söögitoast kui ka köök-elutoast. See, kuhu laud asetada, sõltub paljuski ruumide suurusest ja sinu harjumustest. Kui võõrustad tihti külalisi ja sul on olemas eraldi ruum söögitoa näol, siis loomulikult läheb sinna ka laud. Seal on piisavalt ruumi kõikide külaliste kostitamiseks ja uhke söögilaud on ideaalne söögitoa sisustamiseks. Jääb vaid juurde valida sobivad toolid, baarikapp ning katta laud ilusate nõude ja sisustuselementidega. Mõnikord on köök-elutuba piisavalt suur, et ka sinna mahub ära suurem laud. Sellisel juhul soovitame selle paigutada köögi- ja elutoamööbli vahepealsele alale.