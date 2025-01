Talvel ehitamine - mida sel perioodil ehitustandril teha saab?

Kindlasti on soovitav võtta mitu pakkumist, sest see võimaldab hindu, töö kestvust ja ka ettevõtteid omavahel võrrelda. Pakkumistes võiks olla pikemalt lahti kirjeldatud, mida hind täpsemalt sisaldab ja kindlasti tasub kõik detailid veel üle küsida, et vältida hilisemaid arusaamatusi. Ettevõtete võrdlemisel pööra tähelepanu varasemale kogemustele, majandusnäitajatele (käive, maksuvõlg, töötajate arv jne.), aga ka varasemate klientide poolsele tagasisidele. Hinnangud ja tagasiside annab vajalikku tuge otsuse langetamisel. Lisaks tasub leppida kevadeks kokku võimalikult kindel ajagraafik. Ehitajate leidmiseks on loodud näiteks ka hange.ee keskkond, kus saab pakkumisi ja ettevõtteid mugavalt omavahel võrrelda ja näha ka varasemalt tehtud töödele antud hinnanguid.

Talvekuudel on ehitusturul väiksem nõudlus, mistõttu on lihtsam leida ehitusettevõtteid, kes pakuvad paindlikumaid tingimusi ja paremaid hindu.

Talv on ideaalne aeg projekteerimiseks ja planeerimiseks. Kui suvel ollakse tihti keskendunud aktiivsele ehitamisele, siis talvekuudel on võimalik rahulikult koostada ehitusprojekte ja -joonised ning taotleda vajalikke ehituslubasid, mis võivad aega võtta mitu kuud. Samuti on sügis-talv hea aeg konsulteerida arhitektide ja inseneridega, kellel on talvel rohkem aega ja seega annab projekteerimistöödega varakult alustamine võimaluse kevadel kohe ehitusega alustada. Detailide läbimõtlemine ja erinevate lahenduste kaalumine võtab aega ent aitavad tagada ehituse sujuva kulgemise. Seetõttu saab projekteerijate rahulikumat aega maksimaalselt ära kasutada.

Külmal ajal on võimalik teostada mitmeid olulisi projekteerimis-, ettevalmistus- ja sisetöid, mis tagavad kevadel kiirema ja sujuvama ehituse jätkamise. Kasutades kaasaegsed tehnoloogiad ja materjalid võimaldab saavutada kvaliteetseid tulemusi isegi kõige külmematel kuudel. Müüdid, nagu „talvel ei saa ehitada“, on tänapäevaseid lahendusi arvestades kergesti ümberlükatavad – kõik sõltub nutikast ajaplaneerimisest ja õigetest töövõtetest.

Ehitiste hooldus ja remont

Talv on igati sobiv periood selliste hoonete hooldus- ja remonditöödeks, nagu elektritööd, ventilatsioonisüsteemide paigaldamine ja katuse kontroll. Külmad ilmad näitavad selgelt, kus on soojuskaod näiteks lume sulamise või jääpurikate tekke näol. Lisaks on talve teises pooles oluline kontrollida katusekonstruktsioone, et tuvastastada võimalikke jääst või lume raskusest tingitud kahjustusi. Üle tuleks vaadata ka vihmaveesüsteemid, et need ei oleks sula saabudes ummistunud.

Eeltööde tegemine ehitusplatsil

Kuigi suuremad välitööd talvel seisavad, saab ehituskrundil tegeleda mitmete puhastus- ja planeerimistöödega. Kui maapind pole täielikult külmunud, on võimalik teostada kaevetöid, paigaldada torustikke või kaableid. Lisaks ei tule paljud selle pealegi, et talvisel perioodil hakata strateegiliselt ehitusmaterjale ladustama või juurdepääsuteid rajama, et kevadel ehitusprotsesse kiirendada.

Talvine hoonete energiatõhususe hindamine

Külm aeg on ideaalne periood hoone energiatõhususe hindamiseks. Termokaamera abil saab tuvastada soojalekkeid ja külmasildu, mida saab hiljem parandada. Talvel on fassaadil kergem märgata kohti, kus on soojuskaod kõige suuremad ning mis vajavad sekkumist esimesel võimalusel. Talvine analüüs annab võimaluse avastada mitmeid energiatõhususe puudujääke, mis jääksid soojematel kuudel varju, aidates sel viisil tõsta hoone üldist efektiivsust. Tõhusa ventilatsioonisüsteemi olulisust ei saa alahinnata, sest külmade kuude jooksul on just korralikult töötav ventilatsioon võtmetähtsusega liigse niiskuse ja hallituse tekke vältimisel. Samuti tasub tähelepanu pöörata ventilatsiooniavade isoleerimisee ja puhastamisel Kontrollige, kas ventilatsiooniavad on korralikult isoleeritud ja puhastatud, vaadake kas küttesüsteem on seadistatud võimalikult optimaalselt , et vältida tarbetut energiakulu.

Sisetööd: müüdid vs reaalsus