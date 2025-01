Toataimede talvise hoolduse meelespea — head nipid, mida proovida ja vead, mida vältida

1. Väldi liigset kastmist ja väetamist

Novembri alguse ja veebruari lõpu vahelisel ajal on looduslikku valgust nii vähe, et pea kõik taimed kannatavad valguse puuduse käes. Vähese valgusega taime kasv jääb seisma. Kui kastmist nüüd jätkata nii nagu suvel, kannatavad taimed liigniiskuse all. Vettinud mullas ei ole hapnikku ning ülekastetud taimede juured hakkavad muutuma pruuniks ja lehed kollasteks. Kui kastmisega piiri ei peeta, võib taim lõpuks ka hukkuda.

Enne kastmist tuleks proovida mulla niiskust ca 2 cm sügavusel mullas või hinnata poti raskust. Talvel on parem lasta mullal potis ära kuivada, kui kasta muld liiga märjaks.

Ka taimede väetamisega tuleks talveperioodil piiri pidada. Väetiste asemel võib kasutada mereadruekstrakti (nt Biolan), mis parandab taimede elujõudu. Mereadruekstrakti võib taimedele manustada segatuna kas kastmisvette või pihustatavasse niisutusvette.

Tagasihoidlikult võib väetada neid toataimi, mis õitsevad. Samuti taimi, mis kasvavad turbamullal (turbas pole piisavalt toitaineid). Selleks kasuta kvaliteetset lilleväetist, mis sisaldab kõiki vajalikke makro- ja mikroelemente. Eriti hea on selline väetis, mis sisaldab kergesti omastatavat rauda — siis ei muutu lehed valguse vähesuse tõttu heledaks ega varise. Väetisega ära liialda — talvel ei tasu seda teha rohkem kui kord kuus.

2. Moodusta taimedest rühmad

Kütteperioodiga kaasnev kuiv õhk ei meeldi enamikele toataimedele. Paljud meie toataimedest on pärit troopilistest maadest, kus loomulik õhuniiskus on kõrge. Sellistele taimedele on sobilik toas olev niiskusprotsent 60-80. Kui sellised taimed peavad elama toas, kus suhteline õhuniiskus võib pakaseliste ilmadega langeda isegi alla 30%, on suur risk, et toataimede lehed hakkavad otstest pruuniks muutuma.

Selle vastu aitab hästi taimede koondamine rühmadesse. Taimed eritavad toaõhku niiskust ja mida rohkem neid toas on, seda paremini nad kuiva toaõhku niisutavad.

3. Niisuta taimi ja väldi kontakti köetava põrandaga