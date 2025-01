ENNE JA PÄRAST | Vana köögimööbel sai uhke rohelise kuue

Köögimööbli värvimise üheksa etappi:

1. etapp on selgitada välja, mis materjalist su köök on. Millised on head ja millised on vead. Mõtle läbi, kas soovid värskendada olemasolevaid käepidemeid, tasapinda või tagumist seina. Mõtle välja toonid ja stiil. Planeeri, kogu inspiratsiooni või jää oma maitsele kindlaks. Sinu köök on SINU köök ja Fusion mineraalvärviga on seda võimalik iga kell jälle värskendada. Selgita välja, kas su köök käib lihtsalt pusledeks, sest mõnda asja on mugavam värvida nii, et see on tasapinnale laotatud. Mõtle välja, kas soovid värvida pintsli või rulliga.

Köögimööbel enne värvimist:



Selle köögiprojekti juures oli mööbli eripäraks suhteliselt kergesti eemaldatav plastikust pealiskiht ning seetõttu sai see ka eemaldatud.

2. etapp — alusta ettevalmistuse kõige olulisema osaga, mis tihti tahaplaanile kipub jääma, sest tahad ju nii väga otsekohe värvima hakata. Rahu, suksu — kõigepealt tuleb see tähtis asi ära teha. PESU ja korralikult ja hea pesuvahendiga. Selle projekti juures on kasutatud Fusion Mineral Paint TSP Alternative pesuvahendit. Kui sulle tundub, et su köök ei ole väga must, siis saad sellega kokku segada lahuse, mida ei pea maha loputama. Retsept selleks on 2 korgitäit TSP Alternative’i ühe liitri sooja veega. Kui su köök nõuab karmimat küürimist, siis kasuta TSP Alternative’i puhtalt. Sellisel juhul saad väga korralikult puhta lõpptulemuse, aga peale sellist puhastust pead kindlasti pestud pinnad põhjalikut üle loputama.