Kuidas hoida orhidee aastaringselt kaunina? Vead mida taime hooldamisel vältida ja mõned väärt nipid

Orhideede elegantne ja õrn välimus ning pikk õitsemisaeg loovad sageli eksiarvamuse, et tegu on nõudlike ja erilist hoolt vajavate taimedega. Tegelikult on orhideed väga leplikud ja vastupidavad toalilled ning just ülehooldamine on see, mis võib neile saatuslikuks saada.