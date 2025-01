Maa ja taeva vahel – loft, mille sisekujundus on inspireeritud ümbritsevatest vaadetest ja päikeseloojangust

Lummavad vaated panid mõtte tööle õhulisuse ja avaruse suunas – kuidas siis teisiti! Kodu omanik pöördus sisearhitekti poole palvega luua mugav ja eriline ruum juba etteantud korteri planeeringu, põranda ning seinte viimistlusega. Ühest küljest seadis see mingil määral piiranguid, kuid teisalt oli see hea alus konkreetse inimese jaoks uue kodu loomiseks – uue loo kirjutamiseks.

Kui mitmed loovinimesed mõtlevad uue projekti puhul ka legendile, siis Nadežda tööprotsess näeb välja nii, et ta valib igale oma projektile nime: „Arvan, et see muudab projektid ka isikupärasemaks, isegi kui need sisaldavad juba midagi eelmistelt omanikelt. Esimese asjana uurin piirkonda, kus objekt asub, tutvun omanikega, esitan palju küsimusi pere, soovide ja hobide kohta. Nii küpseb peas idee ja sünnib üldine suund, kontseptsioon. Sama lugu juhtus selle korteriga – esimese asjana nägin tuppa sisenedes suuri aknaid, taevast ja päikeseloojanguriba. Projekti nimi oli ilmne – Seagull Sky.“