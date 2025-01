Rohelisem uus aasta. 20 lihtsat viisi, kuidas muuta oma kodu keskkonnahoidlikumaks

Me ei palu sul majapidamispaberist täielikult loobuda — see nõuab juba tõsisemat pühendumist — vaid me ütleme vähem. Lõika vanad särgid kaltsudeks (just nii nagu vanaema seda tegi!) ning kui üks ports saab otsa, võta pesust teine. Või osta kauni mustriga köögilapid, kui sulle nõndaviisi kenam tundub.