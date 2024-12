Pole midagi, mis näeks 2025. aastal iganenum välja kui halli värvi põrand. Eriti kehtib see puitimitatsioonide kohta - paljude disainerite arvates poleks see trend pidanud üldse esile kerkimagi. Halli värvi puitu looduses ei eksisteeri ning seega on see uskumatult ebaautentne ja näeb ebaloomulik välja peaaegu kõikjal, kuhu see on paigaldatud. Hallid põrandad täidavad otstarvet avalikes ruumides nagu trepikojad, kaubanduskeskused või kontorid, ent kodudes mõjuvad nad võõralt. Kui plaanid uuel aastal kodu renoveerida, siis eelista uuel aasta looduslikke materjale ajatutes naturaalsetes toonides. Isegi kui otsustad laminaadi kasuks, siis eelista maalähedasi toone.