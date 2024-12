MOODNE KODU TOP 2024 | Vanalinna saladus: 170 ruutmeetrit elegantsi segatud moodsate disainipärlite ja enda loodud mööbliga

Kinnisvaraarendajana leiba teeniv Sasha soetas korteri kolm aastat tagasi, millest kaks viimast möödusid ulatuslike renoveerimistööde all. Vahetada tuli kõik alates põrandatest kuni köögilaeni. On selge, et siin kodus detailidele või kvaliteedile allahindlusi ei tehta. Sasha on veendunud, et kodus peab olema kõik naturaalsetest materjalidest- tammepuust, marmorist ning kardinad kašmiirist ja toorsiidist.