Väiksest avaramaks — mida pidada silmas pisikese kodu värvimisel

Siinne jutt pole siiski õpetuseks, vaid inspiratsiooniks. Iga kodu on unikaalne ja toome teieni vaid mõned ideed, kuidas seinavärvi abil oma kodu avaramaks muuta.

Neutraalne toon läbivaks

Väikese kodu dekoreerimisel on oluline silmas pidada, et valitud põhitoon oleks rahulik ja neutraalne. Värvipoodides on saadaval imelisi murtud toone, mis annavad kodule värske ning elegantse mulje. Lisaks annab üks läbiv toon lõputuid võimalusi detailidega mängides luua huvitav ning omanäoline kodu. Kui te ei soovi kõikides ruumides sama seinatooni kasutada, valige siiski omavahel harmoneeruvad toonid- nii jääb üldmulje kahtlemata avaram. Turvaliseks valikuks on näiteks skandinaaviapärased pastelltoonid.

Valge ei toimi alati

Levinud arusaama järgi peaks pisikese kodu seinad olema võimalikult heledad. Mõnes ruumis mõjub valge seinavärv aga igavalt. Miks see nii on? Valge teadupoolest peegeldab valgust. Kui kõik seinad on ühtemoodi valged hästi valgustatud ruumis, on tulemus ilus ja särav. Mõnel juhul ei suhestu päevavalgus valge värviga nagu loodetud ning tulemus on staatiline ja tuhm. Kui nii, tuleb elamine särama lüüa muul moel ja kasutusele võtta kontrasttoonid. Piisab ühe seina, akende või uste julgemat tooni värvimisest. Kontrasttoonid sobituvad ruumi paremini, kui võiks arvata! Hea variant on ka liigendada sein mitmeks osaks ja võõbata ära näiteks vaid alumine osa.





Tume värvitoon ei ole alati sobimatu