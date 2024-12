MOODNE KODU TOP 2024 | Idülliline õue-elu lopsakas Eedeni aias Tartumaal: avar terrass, mullivann ja rohkelt nippe aiakujunduseks

Kaunil terrassil päikest nautides, unistades ning enda ümber ainult ilu nähes on tunne justkui oleksid eksinud seriaalist „Meeleheitel koduperenaised“ kurikuulsale Wisteria Lane’ile. Kõik on viimse detailini seatud ning kaunilt kureeritud. Isegi naabrite aed on imekena! Selle ilu autor: Kairet Pintman, elukutseline maakler, hobiaednik ja Eesti esimene aianduse suunamudija. Legendaarse väljamõeldud seriaalimaailma asemel oled sa aga hoopis Kõrvekülas, Tartumaal.