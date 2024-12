MOODNE KODU TOP 2024 │ Need on Euroopa kõige soodsamad piirkonnad, kuhu kinnisvara osta

Viimastel aastatel on Euroopa kinnisvaraturul toimunud nihe, mida on mõjutanud nii pandeemia, majanduslik olukord ja inflatsioon ning elustiilieelistused. Euroopa on suur ja lai - on kohti, kus kinnisvara väärtus on hüppeliselt tõusnud, kuid leidub ka piirkondi, mida võib pidada atraktiivseteks alternatiivideks ning mis meelitavad ostjat nii taskukohase hinna kui ka elukvaliteediga.