Soe jõulukingitus – nutikas küte, mille paigaldus võtab vaid 15 minutit

Danfossi uuringud näitavad, et inimesed, kelle kodu küte on mehaaniliselt reguleeritav, ei kasuta seda võimalust väga tihti, vaid keeravad kütte raha säästmiseks maha üksnes siis, kui pikemaks ajaks majast lahkuvad.

Pidev soojuse reguleerimine mitte ainult ei vähenda küttekulusid, vaid võimaldab teil palju rohkemat saavutada. Meditsiinieksperdid soovitavad magamistoas öösel kütte mõne kraadi võrra madalamale keerata, et paremini magada. Kodust lahkudes saate samuti vähem kütta, nii ei hoia te mitte ainult raha kokku, vaid aitate lisaks kaasa keskkonna säästmisele.

Reguleerige soojust oma häälega

Danfoss Ally™ süsteemi ei ole mitte ainult lihtne paigaldada, vaid ka igapäevaelus kasutada. Nende loomisel on silmas peetud maksimaalset kasutusmugavust. Kui süsteem on õigesti seadistatud, hakkate kohe energiat säästma.

Tänapäeval on turul lai valik nutikaid süsteeme ja Danfoss Ally™ lahendused on alati teistest sammu võrra ees. Näiteks saab Danfoss Ally™ termostaadid ühendada ükskõik millise targa kodu süsteemiga, mis kasutab populaarset Zigbee-tehnoloogiat. Lisaks saate kasutada kütte hääljuhtimist, kui ühendate need Alexa või Google Assistanti nutikodu juhtimissüsteemiga.