FOTOD | Kuidas jõululaud eriliselt kauniks kujundada — vaata inspireerivaid ideid!

Punane värv on kuulunud jõuluaegsesse sümboolikasse juba aastasadu ja punane värv pühadeaegsel laual on ajatu klassika. Kui soovid endagi jõululaual kaunist traditsiooni edasi kanda, siis valikuid on ju mitmeid. Kõige levinum on rüütada laud punase lauakattega ja lisada sinna valged nõud, mida võid omakorda dekoreerida punaste salvrätikutega. Kontrasti lisa roheliste kuuseokste või jõuluvanikutega ning piduliku punkti i-le panevad kuldsed söögiriistad.