IKEA häkk magamistoas ehk kuidas ise garderoobikappe värvida?

Korralik ettevalmistus on tüütu, aga tähtis! Olemasolevad uksed olid küll uued ja see võibolla ahvatleb esimest sammu vahele jätma. Korralik pesu, veel parem selleks spetsiaalselt mõeldud vahendiga, on väga oluline esimene samm. Uus mööbel võib olla sellise viimistlusega, mis muudab selle mustust paremini hülgavaks. Selles projektis on ka uus värvikiht justkui mustus ning et see korralikult ka püsiks, siis põhjalik pinna pesemine kangema pesulahusega, aitab mustust hülgavat viimistlust veidi kahjustada. Vivacolor Special Clean on tugevalt aluseline puhastusvahend ja valmistab värvi alla minevad pinnad hästi järgmiseks etapiks ette. Unustada ei tasu ka isikukaitsevahendeid – kummikindad naha kaitsmiseks ja kaitseprillid on olulised kasutada.