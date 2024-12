Kuusega välja ka parkett: mõnele perele algab uus aasta remondiga

Pühadel tuuakse tuppa kuusk, ehitakse maja jõulutuledega, võetakse ette mitu päeva kestev kokkamismaraton ning sätitakse lauale lopsakad dekoratsioonid, mille keskel loovad meeleolu küünlad. Sellesse pealtnäha tavapärasesse jõulumeeleolusse on juba päris mitu potentsiaalset õnnetust sisse kirjutatud.

Parketivahetus segab elamist

Kui tavaliselt on veeõnnetuses süüdi ülemised naabrid, vann või lõhkev toru, siis jõuluajal teeb pahandust kuusejalg. Lekkiv kuusejalg tähendab, et kui kuusk ja kingid on läinud, tuleb nii mõneski majapidamises võtta ette põrandakatte vahetus.

„Kõik, mis kuuse all, ei üllata alati positiivselt. Kui kuusejalga täites on põrandale läinud vesi jäänud kuivatamata või on kuusejalg ise varjatult lekkinud, võib see päädida rikutud põranda ja keskmiselt paarituhande euro suuruse kahjuga,“ hoiatab Seesami varakahjude valdkonnajuht Kristel Kobi.

Kõik, kellel on kunagi tulnud põrandakatet kodus vahetada, teavad, et tegemist on elamist oluliselt häiriva suuremahulise tööga, mis eeldab kogu toa tühjaks tõstmist.

„Tihti paigutatakse kuuse alla vaip või kuusejalga varjav punutis, kuid nende varjus jäävad pahatihti esmased veelekked märkamata ning veekahjustused saavad märkamatult suureneda,“ selgitas Kobi.

Et kuusega ei peaks välja viima ka parketti, tasub iga päev kontrollida, mis jõulupuu all ja ümbruses toimub. Õnnetuse riski aitab vähendada kuuse kastmine väikese kastekannuga ning kindlasti peaks jälgima, et kuusejalg üle ei ajaks.

Trendikas lauadekoratsioon suurendab tulekahju riski

Kindlustaja sõnul iseloomustavad pühadeaega lisaks lekkivatele kuusejalgadele ka tulekahjud.