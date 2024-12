MOODNE KODU TOP 2024 | Vaikne luksus imekaunis villas Nõmmel

„Üle 600 ruutmeetrine maja seisis aastaid tühjana. Keegi ei olnud suutnud seda lõpuni välja ehitada. Ilmselt oli maja algselt mõeldud mitme pere elamuks. Uued omanikud tundsid, et pinda on nii palju, et ise selle kujundamisega toime ei tule,“ räägib Funika-Müür.

„Pere soovis rahulikku ja kaasaegset interjööri. Et miski ei oleks liialt kirju. Tulemus saigi võrdlemisi vaoshoitud, ent siiski läbivalt ühtlase värvigammaga. Magamistoad said siiski veidi julgemad ja mängulisemad,“ tutvustab sisearhitekt ning jätkab: „Lisaks sellele, et minu jaoks oli see esimene niivõrd suure pindalaga hoone, toimus meie suhtlus valdavalt meili teel. Kuigi mul oli juba oma süsteem loodud, sain selle projekti najal oma tööprotsessi veelgi täpsemaks ja kompaktsemaks muuta. Kliendil oli ainult üks fail, mis peitis endas kogu jooksvat infot ning 3D jooniseid.“