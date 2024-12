Jõulupuu ehtimine ei olegi lihtne töö! Vead, millega eksitakse ja mõned väärt nipid

Esmalt tuleb valida ruumi sobilik jõulukuusk – mitte liiga suur ega liiga väike, pigem tiheda loomuga kui hõre, sest tühje auke ehetega täita on üsna keeruline. Tavaliselt on kindla peale minek ka kunstpuu, aga neidki on tihedama ja naturaalsema olemusega, seega tasub enne ostu puu olemusega tutvust teha.Jõulupuu ehtimisel kehtib suuresti reegel, et rohkem on uhkem. Puu võib küll täita ka üksnes jõulutuledega või üksnes loodusest toodud või käsitööna ise tehtud kaunistustega, aga efektse tulemuse saamiseks peab olema kuusk ühtlaselt kaunistustega täidetud. Seega kui on juba ette teada, et ehteid on vähe, võiks valida teadlikult väiksema puu, sest suurel puul ei paista üksikute ehete ilu välja.

Puu ehtimisel on õige järjekord oluline

Kuuse kaunistamisel on ehete külge panemise järjekord äärmiselt oluline. Kõigepealt pannakse külge elektrilised jõulutuled, mõnikord need ongi ka puu ainsaks ehteks. Valguskette tuleb puu külge paigutada ülima ettevaatlikkusega. Kuigi üldiselt on nende eluiga väga pikk, siis kipuvad nad katki minema just paigaldamise või mahavõtmise käigus.

Kuuse valgustamise puhul ei ole hajutamine hea ning valgustus peaks jagunema ühtlaselt üle kogu kuuse. Tuled võiksid olla ühe- või kahevärvilised ja kindlasti samas stiilis. Vilkuvad värvilised tuled on väsitavad ega ole praegu ka moes, seetõttu oleks neid targem vältida. Lisaks kuuse küljes olevale valgustusele tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, kuidas ruumi muu valgustus saaks kuusepuud esile tõsta, aga mõjuks samaaegselt hubaselt.