Kuidas kasta jõulutähte ja mida teha, kui taim hakkab oma veetlust kaotama?

Jõulutäht on taim, mis on kuuse kõrval saanud juba teiseks „kohustuslikuks“ jõulusümboliks. Pole vist palju kodusid, kus detsembrikuus jõulutähte ei leia. Vähesed aga teavad, et jõulutähte tuleks kasta hoopis altpoolt. Siit leiad jõulutähe kastmise põhitõed ja mõned soovitused, kui jõulutäht peaks hakkama närbumise märke näitama.