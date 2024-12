Hiie Härm 2025. aasta köögitrendidest: millised värvid, materjalid ja mustrid on moes?

Alustame värvidest

Jätkuvalt on populaarsed looduslähedased värvitoonid – beežid, pruunid ja loodusest inspireeritud rohelised . Need meeldivad paljudele seetõttu, et loovad inimestele hingelist rahu ja turvatunnet.

Materjalid

Üks võimalus mustri lisamiseks on tapeedi kasutamine köögis. Mina olen juba aastaid oma klientidele kööki tapeete soovitanud. Tapeet peegeldab täpselt selle köögi omaniku isikupära, kes on oma kööki valinud just selle mustri. Üha enam kohtab köökides romantilisi tapeete, millel on lilled või kaunid linnumustrid. Romantika on teema, mis on köökide kujunduses jõuliselt kanda kinnitamas.