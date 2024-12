FOTOD | 20 inspireerivat ideed, kuidas kodu pühade puhul kauniks kujundada

Detsembrikuu on eriline aeg täis jõuluootust ja traditsioone. Ka kodu kaunistamist ei tasu jätta jõululaupäeva eelseks päevaks ning pimedal ajal võib juba kodu varakult pühaderüüsse seada, et nautida imelist ja hubast atmosfääri, mida aitavad luua arvukad küünlad, jõulutuled ja hästi läbimõeldud dekoratsioonid. Ja igal aastal saab ju katsetada millegi uue ja erilisega. Jagame inspiratsiooni ja häid ideid, kuidas se aastal just see kõige erilisem jõulumeeleolu luua!