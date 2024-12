RENOVEERIMISVEAD | Kuidas renoveerida kortermaja, et see ei näeks välja nagu inetu lapitekk

Üllar Alev analüüsis teadus-arendusprojekti LIFE IP BuildESTi projekti raames üle 1000 elamu 22 Eesti linna või asula vanema hoonestusega tänavalõikudel ja hindas seni teostatud renoveerimistöid. Uuritud majade keskmine vanus küündis ligi 100 aastale, umbes kolmandik olid väiksemad korterelamud ja ülejäänud eramud. Muuhulgas analüüsis ekspert samm-sammult läbi viidud renoveerimise kvaliteeti ja hindas sellest tingitud probleeme.

Alev töötab juba kuus aastat ka Muinsuskaitseameti nõuniku-insenerina ja puutub oma töös kokku elamutega, mille osad omanikud on valmis panustama vaid oma korteri välispiirete (välisseinad, aknad, välisuksed, katus, sokkel) uuendamisse ning keeldunud kaasa löömast kortermaja kui terviku uuendamises. „Tavaline on, et vanemate kortermajade puhul on esimese korruse korteri omanik teinud korda vaid enda korteri välisseinad ja aknad, kuid keeldunud maksmast katuse remondi eest, kuna tema arvates on see teise korruse korteriomaniku mure“ selgitab Alev. Ka BuildESTi uuringu raames üle vaadatud hoonete hulgas oli kümneid selliseid elamuid, kus oli näha, et töid pole omanikud teinud ühiselt.

Pilkupüüdev mitte sõna parimas tähenduses

Nii võibki juhtuda, et korteriomanike isetegevuse tulemusena renoveeritud maja näeb välja nagu lapitekk – lahendused ei moodusta tervikut, tulemus on kaootiline, tehniliselt küsitava tulemusega ning riivab silma. „Arukas on silmas pidada, et katus mõjutab kõiki omanikke, kuna läbi katuse lekkinud vesi läbib kõik korterid kuni keldrini. Katuse all oleva korteri omanik võib lõpuks koostöö puudumise ja katusevahetuse suure maksumuse tõttu korteri lihtsalt hüljata (välja kolida) või püüda seda maha müüa, kuid ega see ei vähenda lekkinud katusest tekkinud konstruktiivseid probleeme 1. korruse korteriomanikele“ selgitab ekspert.

Kahjuks takistavad korterelamu korrastamist sageli egoistlikud omanikud, kes pole aru saanud, et nad ei ela eramajas, kus vastutus lõpeb oma kodu välispiiriga, vaid korterelamus, kus vajalik on omanikevaheline koostöö.