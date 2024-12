FOTOD JA VIDEO | Eestis toodetakse uuenduslikke betoonist valmismaju, mille paigaldamine võtab vaid paar tundi

Kui maja kohale jõuab, on kõik sisetööd juba tehtud - põrandad on plaaditud, laed värvitud, köök kasutusvalmis, vannituba viimistletud ja ka valgustid paigaldatud. Ainus mis tellijale valida jääb, on oma lemmikelemendid, nagu voodi, televiisor, taimed ja muud pisidetailid. Majades on ka integreeritud põrandakütte- ja ventilatsioonilahendused, et tagada mugav ja tervislik keskkond sõltumata asukohast. Pärast paigaldamist tuleb maja ühenda vaid vee- ja elektrivõrku ning seejärel võibki end sellisesse majakesse sisse seada. Kõlab ju peaaegu sama lihtsalt nagu IKEA kapi kokkupanek?

Looduse ja innovatsiooni kooskõla

Prefabi nime kandev maja sümboliseerib looduse ja innovatsiooni sünergiat. Maja loojad on inspiratsiooni ammutanud kuusnurgast kui looduse tugevaimast kujundist. Heksagoni võib kohata paljudes looduse struktuurides, neist tuntuim ehk kärgstruktuur, mida kasutavad näiteks mesilased. Samuti on kuusnurk esindatud nii lumehelveste kui basaltkivimi struktuurides ning tuntud oma võime poolest pakkuda maksimaalset tugevust ja tõhusust minimaalse materjalikuluga. Seda kontseptsiooni aluseks võttes ongi loonud kodud, mis on valmistatud 15 tonnist raudbetoonist, et olla sama vastupidavad ja tõhusad kui neid inspireerinud loodus.

Energiatõhusad ja tormikindlad lahendused

Nii eksterjööris kui interjööris paistavad silma targad ja säästlikud lahendused. Maja juurde kuuluvad kolmekordse klaasiga aknad, uusimad tehnoloogiad ja paksud betoonist seinad. Kui palju kõneldakse puidust kui kõige loodussõbralikumast materjalist, siis Prefabi kohta võib öelda, et see on kuni 30% energiatõhusam kui sarnased puidust väikeelamud.